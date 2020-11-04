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電扇吹了整個夏天…拆外殼清潔馬達 瞬間嚇到：你哪位？

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友清潔電風扇，拆卸外殼後，被累積的灰塵量嚇到。圖擷自《Dcard 有趣板》
女網友清潔電風扇，拆卸外殼後，被累積的灰塵量嚇到。圖擷自《Dcard 有趣板》

電風扇已成為家家戶戶夏日消暑的必備電器，但多數人不太了解該如何保養清潔。一名女網友心血來潮，突然想到用了整個夏天的電扇，也該清一清了，但當外殼一拆下後，被眼前景象嚇到，不禁驚呼「My god, 你哪位？」

一位女網友在《Dcard 有趣板》以「用了一個夏天的電風扇…」為題發文，突然心血來潮想把電風扇清一清收起來，平日多是只清洗護網及葉片，這次請男友幫忙拆解馬達外殼，沒拆還好，一拆開被眼前畫面嚇一跳，整個馬達沾滿毛屑、灰塵，像個毛怪，令原PO不禁驚呼「My god, 你哪位…，真是精彩」。

貼文同樣嚇到許多網友，紛說「太扯，這絕不會只放一個夏天」、「看了鼻子都很癢」、「一種不舒服的感覺」、「隔著螢幕都想打噴嚏了」、「我5年沒清也沒這麼多灰塵」、「我剛剛在懷疑它原本長怎樣」。

原PO也回應說明，平時約一個月洗一次電風扇，就是清潔護網及葉片，這是第一次拆卸馬達外殼，而且電風扇也才買了兩年多，沒想到灰塵量會這麼驚人，強調平日房間真的有打掃乾淨，不知是不是養狗造成灰塵毛屑多。

其實，電風扇不僅需要清潔外部灰塵，它也需要定期保養上潤滑油的。風扇馬達運轉久了，軸承潤滑不足會導致轉動不順，甚至卡死導致馬達過熱起火。所以當風扇葉片轉動很慢、不動或有異音，可以試試幫軸承加油潤滑。

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