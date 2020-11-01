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點火鍋外送碰到「傻眼情況」 他萬分無奈：成為公司笑柄了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友叫外送小火鍋，沒想到來的卻是生食，害他只好在辦公室煮個人鍋。圖擷自facebook
網友叫外送小火鍋，沒想到來的卻是生食，害他只好在辦公室煮個人鍋。圖擷自facebook

近年來民眾越來越依賴外送平台，因為只需下載APP就能瀏覽餐廳及美食，但也會碰到各種餐點情況。一名網友日前訂外送小火鍋，沒想到來的卻是「生冷冰食」，害他只好在辦公室煮個人鍋，這情況讓他傻眼地說「真的成為公司笑柄了」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文透露，日前叫了小火鍋外送，結果看到餐點他整個傻住，因為竟然要自行加熱，好在公司有鍋具可以煮，不然就得餓肚子，「但在辦公室煮個人鍋，別人應該會覺得我很奇葩，真的成為公司笑柄了」。

原PO提到，自己並非第一次叫外送火鍋，之前其它店家都是煮好送來，初次碰到要客人動手料理，「我就是不想煮、不想去外面買才叫外送」，文末原PO表示，店家應該標示清楚，免得客人誤會意思點餐。

貼文一出，網友留言笑說，「整間公司都是火鍋香味」、「老闆好會算，省了瓦斯費和人力」、「到底是哪一家這麼鬧事，又不是訂生鮮」、「笑死，還以為來到爆笑公社」、「一秒成為公司目光」、「你歡樂了大家」。

但也有人認為，店家應該有備註，只是原PO剛好沒看到，「我覺得應該是你沒注意看，上面應該會有標示此產品為生食之類的」、「很多火鍋外送都是送來自己煮，店家應該是有備註」、「現在滿多火鍋外帶都是生的，要回家自己煮」、「有些店確實只賣生食，要客人自己煮，因為他們沒有代煮服務」。

火鍋 爆怨公社 美食外送

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