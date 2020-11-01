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月入50萬？停等紅燈見「超狂外送員」 網驚：永遠不會斷單

聯合新聞網 / 綜合報導
男子集結5家外送平台，讓人看完驚呼「月入50萬的大神」。圖擷自facebook
男子集結5家外送平台，讓人看完驚呼「月入50萬的大神」。圖擷自facebook

近年來外送平台崛起，投入此行業的人不斷增加，但也出現市場飽和的狀態，因此不少外送員會同時接各家外送平台的單子。日前一名網友停等紅燈時發現「驚人一幕」，讓他立刻拍照PO網，網友看完紛紛讚嘆「月入50萬的大神」。

原PO在臉書社團「UberEATS台灣」貼出超狂外送員的照片，只見這名男子的機車上集結各家平台，身上背著UberEats的外送箱，車後座擺放GOGOX快遞箱，頭上戴著Foodpanda的安全帽，雖然乍看之下只有4家平台，但原PO透露，其實還隱藏一家不用箱子的「跑跑腿」。

貼文一出，網友留言回應，「高手，這是高手」、「這台我上次有在台北遇到」、「看起來就是高手，佩服」、「難道這就是傳說中，永遠不會斷單的男人？」、「滿滿的大平台」、「年度最佳MVP」。

另外也有人表示，「只要準時且完美把餐點送到客人手裡，不要因為其它平台而耽誤到就好，可能他是家庭的經濟之柱」、「既然外送員不是僱傭關係而是接案性質，那廠商其實沒立場要求他們同時只能跑一家」、「人家努力打拚賺錢很好啊」。

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