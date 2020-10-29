有夠像！媽媽手作饅頭模仿壽司菜單 網驚嘆：請收下我的膝蓋

手作料理不僅耗時又費工，需要花上許多精力才能完成一道成品，但有一名媽媽為了實現兒子的希望，便展現超強手作功力，製作模仿壽司料理的「饅頭版壽司」，讓不少網友看後紛紛都不斷讚嘆「請收下我的膝蓋！」

一位媽媽在臉書「我愛全聯-好物老實說」PO照分享自己的手作造型饅頭，她表示6歲的兒子要求要把造型饅頭做得跟某家壽司店賣的壽司一模一樣，而擁有一雙巧手的她也順利製作出超真實的「饅頭壽司」。

這位手作功力超強的媽媽在全聯買好各式所需的材料，依照壽司店菜單做出饅頭版的「鮭魚鮪魚握壽司、蒲燒星鰻、玉子燒及鮭魚子軍艦」等壽司料理，連壽司淋上醬汁的模仿細節也絲毫不馬虎。

許多網友看到超驚人的創意料理後，心裡不禁佩服不已，更是連聲驚嘆「太厲害了！做得好逼真！」、「強人媽媽～可以分享做法嗎？」、「這是藝術品了吧！」、「請收下我的膝蓋」、「居然可以蒸得這麼成功，太強了！我跪～」、「我也好想有這樣的媽媽」。