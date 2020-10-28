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巧手製作萬聖裝扮遭形容像金莎 母崩潰：一切都毀了

聯合新聞網 / 綜合報導
萬聖節到來，許多孩子會扮演許多童話、電影角色。萬聖節示意圖。圖／Ingimage
萬聖節到來，許多孩子會扮演許多童話、電影角色。萬聖節示意圖。圖／Ingimage

萬聖節即將到來，這個節日充斥著南瓜燈、糖果及角色扮演，許多父母為給孩子新奇、特別的造型都煞費腦筋，一名媽媽為了配合哈利波特主題，精心準備了裝扮，完成後卻被爸爸一句話破滅，原PO更直呼「兩個星期的手作時光白費了」。

一名媽媽於《爆怨公社》上發文，萬聖節將至，補習班特地選了大朋友小朋友都非常喜愛的哈利波特作為主題，為了配合主題讓孩子玩得開心，原PO精心製作了哈利波特劇中所舉辦的魁地奇比賽的道具「金探子」，不料完成後，原PO興高采烈的讓兒子穿戴媽媽巧手而成的心血展示，丈夫看完卻說「怎麼有點像金莎（巧克力）？」，甚至補刀表示，由下往上看也很像變異皮卡丘，丈夫的感想讓原PO不禁崩潰直呼「一切都毀了」。

文章發布後網友紛紛表示，「我還沒看文字解說之前，也以為是金莎」、「感覺應該幾百幾千人會認為是金莎喔」、「頭頂再加一片耳朵，就變電風扇惹」、「我剛剛忽略掉翅膀的存在」、「還沒看內文時，我真的以為是做金莎」。

但也有眼尖的網友表示，「還好還好，我看圖還沒看文就想到金探子」、「我一眼就看出金探子！哈利波特迷在這！」、「想看博格跟棒槌」。

同時也有網友關心造型的設置跟呼吸空間，是否會對孩子有影響，「看得到路嗎？能呼吸嗎？」，原PO也在文章下回應表示因為是使用鐵絲做骨架，孩子呼吸的空間非常足夠，同時也在不破壞整體的情況下，割兩條細縫讓孩子看路，讓大家不用擔心。

網友為兒子手工製作的哈利波特金探子造型。圖擷自爆怨公社
網友為兒子手工製作的哈利波特金探子造型。圖擷自爆怨公社

萬聖節 爆怨公社 哈利波特

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