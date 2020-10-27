公然擺放情趣用品批發？靠近看出真相 網友笑翻：我去罰站

雖說「有圖有真相」，但有圖也不一定能一眼看出真相。一名網友PO出數張照片，遠看物品造型很像情趣用品，驚訝怎會公然擺放，近看才發現原來是廚房用品。貼文笑翻同樣看錯的數千網友，紛紛自我懲罰留言「我去罰站」。

一名網友在《爆廢1公社》PO照，數十個造型直挺挺的物件成堆擺放在白色紙箱上，顏色有肉色、紅色和綠色，物品形狀讓原PO看了有點害羞，湊近看到物品的側面，才發現原來是鍋具，直立的棒狀物是鍋具手把，忍不住說「原來是鍋具批發，我還以為是玩具批發…」。

貼文笑翻數千網友，不少人和原PO一樣誤認，直呼「靠么，第一眼真看錯」、「擺放角度很重要」、「幹嘛要那個顏色」、「害我滑很快，深怕旁邊乘客要求一起看」；許多原本帶著「邪惡視角」的網友紛紛留言，「我去罰站」、「我去面壁」、「牆壁還有位置嗎」，抱怨「牆壁都站滿了，我是要站哪啦！」