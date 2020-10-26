發票中200元銀行員告知「這是1千萬的」 下一秒讓他跌到地獄

每兩個月對發票是許多人的小確幸，期盼能從這小小一張紙中能一躍成為百萬或千萬富翁，就算只有小小的200元也很開心，但對號碼可要弄清楚遊戲規則，不然會鬧笑話。一名網友日前拿著發票到銀行要兌換200元中獎獎金，但行員檢查後卻說了一句話，讓他一下子從天堂掉到地獄，他把過程貼到臉書上，笑翻一票網友。

原PO在臉書「爆廢1公社」透露日前對統一發票發現中了3個號碼，於是開心的到銀行想兌換200元獎金。不過行員核對發票號碼後對他說「帥哥，你這張是1000萬的」，讓原PO一聽不敢相信，沒想到竟然獲得財神爺眷顧，開心的心臟快停了，而且很想放聲尖叫，但又不敢太張揚，只好忍了下來。

只不過下一秒行員說「1000萬的後3碼不算中獎喔」，讓原PO瞬間美夢破滅，原來依據規則，只有對中當期開出的頭獎後3碼開始的號碼，以及加開的新增號碼才有獎金，特獎和特別獎則要8個號碼全都對中才算中獎。

貼文笑翻許多鄉民，「恭喜！有夢最美」、「天堂跌落地獄的瞬間」、「心臟強到有聽完後半段」、「你只是後3碼，我是後6碼」、「這後勁好強」。還有人對於行員不一次講完頗有微詞，「呃…是不會一次說完喔」、「能講快一點嗎？」、「叫他好好說話喔」、「請行員講快一點，不要分段講啦」。

有些鄉民也有過類似的經驗，「我也曾有過這樣的尷尬，還是尾4碼」、「我第一次換時也做過一樣的事」、「我也中過，然後行員說這個不算中獎，超尷尬」、「我也曾經做過同樣的傻事，超糗的」、「終於中了200元，我高興的馬上跑去超商換錢，超商說：這是上一期的發票，你對到這一期的中獎號碼了，所以沒中」。