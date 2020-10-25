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上廁所驚見老鼠 她嚇到秒甩門...「爆夾畫面」讓網友全崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
網友看見老鼠光速甩門，沒想到老鼠就這樣被夾在門縫中。圖擷自爆廢1公社
網友看見老鼠光速甩門，沒想到老鼠就這樣被夾在門縫中。圖擷自爆廢1公社

偶爾在家中看到蟑螂老鼠之類的生物，總會引起一陣恐慌。有一名人妻在24日凌晨起床上廁所，驚見一隻「米奇」（老鼠），下一秒甩門逃出廁所，沒想到就這麼剛好，老鼠被爆夾在門縫間，且是位於小腿的高度，離奇畫面讓網友覺得又驚悚又好笑。

網友在臉書社團「爆廢1公社」表示，「一個上廁所被米奇嚇爛的女人，和被進廁所的女人嚇爛的米奇，就變成這樣的故事了。」並且附上一張老鼠被夾在門縫中的照片，還以藍字hashtag「#米奇當場去世」、「#門的另一面還有兩隻被嚇爛的貓和一個被嚇爛的三歲兒子」。

此文引起網友熱烈討論，「怎麼可以這麼準」、「拍攝者不救」、「該開門還是不要開」、「太準了，還好沒爆漿」、「想看被嚇爛的貓」、「死得好冤枉啊⋯⋯」、「怎麼夾在那個高度的」、「米奇RIP」、「米奇表示：是誰說頭過身就過的」。

老鼠 爆廢公社

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