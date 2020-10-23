落「魄」、巷「弄」怎麼唸？ 女兒注音作業讓媽看了快崩潰

「注音符號」是每個人從小學開始都會學習到的一種語言學習法，但有些字是「一字多音」，常常讓人搞不清楚真正唸法。一名媽媽抱怨女兒從學校帶回來的注音大全裡，有些字的真正發音讓她看了很訝異，甚至直呼自己的國文不及格了，網友們也大嘆跟以前學的差好多。

這名媽媽在臉書「爆怨2公社」貼出女兒帶回來的教育部注音大全，當她看到上面的「街道巷弄（ㄌㄨㄥˋ）」，不敢置信地說「現在台灣國語才是對的嗎？崩潰中啊…以後不能拚（ㄆㄧㄣ）命，是ㄆㄢˋ命嗎？」哀怨怎麼跟以前所學的完全不一樣。

從圖表裡可看到有許多字和我們常唸的音有出入，例如：「不法勾（ㄍㄡˋ）當」、「浙江會（ㄍㄨㄟˋ）稽」、「比（ㄅㄧˋ）比皆是」、「落魄（ㄊㄨㄛˋ）不羈」、「按捺（ㄋㄚˋ）不住」、「拾（ㄕㄜˋ）級而上」等等，不少發音都讓原PO看得心很累。

原PO大嘆「書都白讀了」，還自嘲地說要跟以前的國文老師懺悔。貼文一出讓許多家長看了也深有同感，「我怎麼覺得我以前學的跟現在完全不同，音都變了」、「現在的音好多都不一樣，很難適應」、「世代更替，只會越來越奇怪！過幾年看到『母湯』、『9487』等等出現在教科書內也不用意外了」、「只想說現在的孩子真的是太可憐了」、「難怪都說要去補習班，因為家長沒辦法教」、「我昨天看了我女兒的國語課本（小三），原來雄雌的雌是唸ㄘ，沒有二聲我不會唸了」。