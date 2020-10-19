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釣魚釣到謎樣生物腳！花色太怪網狂歪樓：是乳牛蟹
大海生物相當豐富，釣魚可能會釣到各種奇怪物種。有網友PO出一張釣魚時釣到的腳，詢問這到底是什麼，因為腳的花色相當特殊，引發許多網友歪樓留言「乳牛的腳」、「虎斑貓的尾巴」、「玩具總動員翠絲的褲子」，有專業網友表示，這是一種龍蝦的腳，還貼出龍蝦照片，讓其他人直呼「好專業」。
有網友在PTT發文詢問，日前爸爸釣魚時釣到一隻不知名生物的腳，看起來很像螃蟹的腳，花色則有黑有白，很像乳牛的花紋，他表示，真的看不出來這是什麼，詢問其他網友是否知道。
由於這隻腳的花色太特別，讓許多網友紛紛歪樓留言「是乳牛」、「虎斑貓的尾巴」、「海馬」、「古人的毛筆」、「地獄乳牛」、「塗成乳牛色的螃蟹」、「101忠狗」、「地獄乳牛的尾巴」「乳牛蟹的腳」、「斑馬」。
有認真網友則說這應該是「死掉非常久的螃蟹腳」，還有專業網友貼出龍蝦照片，這隻腳就是龍蝦的腳。不過還有網友貼出玩具總動員翠絲的照片，只見翠絲的褲子花色也是乳牛圖案，就像是龍蝦腳一樣，讓其他網友直呼「天才正解」。
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