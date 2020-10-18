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台南一晚連3震！他PO「超前佈署」照 網驚呆：未雨綢繆可以

聯合新聞網 / 綜合報導
台南17日晚上連三次地震，有網友分享一張在自家前「搭帳篷」的照片。圖／翻攝自《我是新營人》
台南17日晚上連三次地震，有網友分享一張在自家前「搭帳篷」的照片。圖／翻攝自《我是新營人》

台南市東山區昨（17日）晚接連發生3起規模4.2到5.2的地震，嚇壞不少居民。對此，就有一名網友分享一張在自家前「搭帳篷」的照片，「超前佈署」瞬間引發大批網友熱烈討論。

有網友在臉書社團《我是新營人》PO文表示，「規模5.2地震！為了安心睡覺！決定超前部署一下！921我在震央！這次東山區也差不多是震央！嚇死寶寶了」，並曬出「超前部署」照片，只見一頂帳篷就搭在建物旁，裡面還有一名女子穿著睡衣。

照片一曝光，隨即引發熱烈迴響，網友紛紛笑說「未雨綢繆可以」、「這個速度快哦」、「養帳花錢，用在這時」、「真的超前部署了」、「搭篷速度滿快的，果然是專業」、「等一下會不會麻將桌也出來了」。

還有網友提醒，在外面搭帳篷其實更危險，「要遠離建物啊」、「睡這也太不安全了，房子就在旁邊」、「露在建築物旁比睡建築物裡面還危險」、「我覺得睡學校操場可能會更安心一點」。

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