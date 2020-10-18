聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南一晚連3震！他PO「超前佈署」照 網驚呆：未雨綢繆可以
台南市東山區昨（17日）晚接連發生3起規模4.2到5.2的地震，嚇壞不少居民。對此，就有一名網友分享一張在自家前「搭帳篷」的照片，「超前佈署」瞬間引發大批網友熱烈討論。
有網友在臉書社團《我是新營人》PO文表示，「規模5.2地震！為了安心睡覺！決定超前部署一下！921我在震央！這次東山區也差不多是震央！嚇死寶寶了」，並曬出「超前部署」照片，只見一頂帳篷就搭在建物旁，裡面還有一名女子穿著睡衣。
照片一曝光，隨即引發熱烈迴響，網友紛紛笑說「未雨綢繆可以」、「這個速度快哦」、「養帳花錢，用在這時」、「真的超前部署了」、「搭篷速度滿快的，果然是專業」、「等一下會不會麻將桌也出來了」。
還有網友提醒，在外面搭帳篷其實更危險，「要遠離建物啊」、「睡這也太不安全了，房子就在旁邊」、「露在建築物旁比睡建築物裡面還危險」、「我覺得睡學校操場可能會更安心一點」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言