金針菇放冰箱會「長高」？真相曝光網歪樓：求生意志強

有些民眾為了方便料理，習慣一次購買大量蔬菜存放冰箱，不過昨（15）日有網友發現冰過的金針菇竟然暴風生長，高度完全超出正常範圍，照片在網上曝光，萬名網友大喊不可思議。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，中秋節到賣場購買烤肉食材，而吃不完的就放冰箱保存，沒想到日前拿出竟發現金針菇「長高變大」，照片中可見，金針菇自行側向生長，根部長度也增加不少，罕見景象讓人看了一頭霧水，也好奇是否還能安心食用。

貼文引發廣大迴響，眾人紛紛留言回應，「生命會自己找到出口」、「再放幾天就有杏鮑菇可以吃了」、「感受到它在盒子裡的生存意志」、「太神奇，一眠大一吋」、「想知道冰箱品牌，也太強大」、「版主莫非是被耽誤的養菇達人」、「先別吃，再放下去就變成靈芝」。

根據《每日頭條》報導，金針菇是一種耐冷型真菌，適合生長的溫度介於6-8℃之間，而冰箱溫度正好適合其生長，再加上金針菇都是帶根一同包裝，根部可能殘留土壤里的有機物，所以才會在冰箱內繼續生長，值得注意的是，長大的金針菇可以食用，但要洗乾淨且煮熟，切忌不能生吃。