婚前收到爸爸送的嫁妝 她哭笑不得：驚嚇比驚喜多啊！

當女孩子結婚時，按照禮俗父母都會準備一些嫁妝讓女兒帶到夫家去，這些嫁妝有家具、家電、衣被等物，不過有一名新娘分享在結婚前幾個月，爸爸送她一個珠寶盒，原以為是個時尚精緻的造型，沒想到收到後一看，復古的造型讓她哭笑不得，她將照片上傳網路後讓許多人笑說「爸爸太可愛了」。

這名新娘在論壇《Dcard》寫道就在婚前幾個月，有天爸爸突然說要送一個珠寶盒給她當嫁妝，原PO聽了開心又期待，並且腦海裡想像這個珠寶盒的外觀造型應該是很時尚典雅又實用，當下覺得爸爸真的是超貼心的，殊不知當收到珠寶盒時讓她超傻眼。

過了幾天後珠寶盒送到了，竟然是個巨大的木雕珠寶盒，盒身還有精緻的龍鳳雕刻，並且刻著「龍鳳呈祥」四個字，打開盒蓋還有木頭的香味撲鼻而來，而且盒子尺寸大到讓原PO開玩笑的說「我大概可以把自己塞在裡面了」。

原PO哭笑不得地說「爸爸…這個大驚喜給我的驚嚇比較多啊！這到底是什麼！這不是我想像中的珠寶盒啊」，她甚至還懷疑是爸爸拿當年娶媽媽的情況來套在她身上。她說雖然很驚嚇，但還是接受爸爸的心意，而且為了配合這個復古珠寶盒，還特別去挑選中式文定服跟大紅鞋。

貼文讓許多網友對於原PO爸爸的用心很讚賞，「真幽默又新潮的老爸！是說那個珠寶盒，和妳的文定服真搭」、「別人家的爸爸總是讓我羨慕」、「果然是前世情人」、「妳和爸爸感情一定很好，他對妳的婚禮好用心」、「妳爸是不是打算把自己塞在珠寶盒裡」、「真的覺得妳爸超可愛」。