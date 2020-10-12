小吃店用餐見「鬼遮眼菜單」 網崩潰：到底哪裡錯！

中文可說是世界上數一數二困難的語言，日前就有一名網友分享，自己去小吃店吃飯，卻發現菜單上「有菜名寫錯」，就將菜單翻拍下來，並轉發至網路上，沒想到卻有許多網友看了超久都沒發現錯誤在哪，直到看了底下的留言，這才恍然大悟。

原PO在臉書社團「新·路上觀察學院」上分享，只見他翻拍了一張小吃店的菜單，並在內文中打了「蛤」字，但乍看之下，似乎沒看出不對勁的地方，許多網友紛紛留言表示疑惑，最終「看留言才發現問題在哪裡」、「居然沒發現有異= =」、「X看了一分鐘才發現不對勁笑死」、「我看好久才發現」、「我看半天，以為梗在大豬大豬牛牛牛」。

仔細看過後才知道，原來是菜單上的「肉」字被打成「內」，但由於兩個字太像，不少人第一時間並沒有發現，紛紛開玩笑表示「我還以為是要表示內用」、「老闆我要一碗內燥飯」、「內絲Nice」、「肉量減半，我笑瘋」、「蟹內棒」、「內褲+絲襪啊，很難懂嗎」、「內行人才知道的」、「肉灣老街」。