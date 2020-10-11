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上網買筆電嬌喊「人家是女生」盼降價 賣家冷回一句讓她閉嘴

聯合新聞網 / 綜合報導
科技進步讓許多人習慣在網路上買賣東西。 圖／ingimage
科技進步讓許多人習慣在網路上買賣東西。 圖／ingimage

隨著科技進步，許多人都會在網路上買東西，同樣的也有人會將自己使用過的物品上網拍賣，就有名男子在網路上打算賣掉自己用了1年的筆電，這訊息被一名女子看到便私訊他，並表明有意購買，但卻以「人家是女生」為由，希望對方能夠再便宜一些，沒想到男子冷回了一句話，讓女子瞬間閉嘴

有網友以「頂尖對決」為題，將這段訊息對話PO上臉書「爆廢公社二館」，只見賣家先將筆電照片PO出來，待女子詢問價格後，賣家說明這台筆電只用了一年，當初買的價格是31,900元，如今想以18,000元售出，女子聽了後覺得有點貴，腦筋一動便使出殺手鐧，希望對方能降價。

女子表明希望賣家能同意以1萬元成交，並撒嬌地說「人家是女生」，沒想到男子先是拒絕「沒辦法，抱歉」，接著冷冷的回了一句「我是gay（同志）」，讓女子瞬間無言。

貼文讓許多網友看了都笑翻，「哇靠！這樣就要砍8000」、「結果換她男友來買」、「這個好笑」、「笑死，以為菜市場亂喊價嗎？」、「秒殺的答案，專業」、「又學到一招了」、「完勝」、「原價3萬多，應該規格還不錯。1萬8買到算賺到，商品買賣價不分男女。她去買東西人家並不會因為她是女生所以比較便宜啊」。

有網友將男賣家和女買家的對話截圖PO上網。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
有網友將男賣家和女買家的對話截圖PO上網。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

爆廢公社 筆電 網購

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