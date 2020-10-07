學校宿舍「流通貨幣」傳說 網曝這款超好用：下雨天還會升值

學生時期住宿舍會和室友互相照顧及幫忙，因此感情也會特別好。一名網友表示，宿舍有「流通貨幣的傳說」，大家會使用非現金類的東西當成貨幣，引起許多網友討論並回憶起宿舍生活。

一名網友在「Dcard」有趣版發文，她在學校宿舍從樓上到樓下、學姊到學妹，大家都很習慣使用非現金類的東西當成貨幣來交換東西，並舉例最多人使用的3樣物品。

第一個是「各種口味的素食調理包」，學姊都會把調理包一整排放在書架上，每當要請原po幫忙買東西時，就會給她一包調理包當作謝禮；第二個則是「泡麵」，要注意的是泡麵的幣值會根據口味而有所不同，幣值排名最高為「雞汁」，再來才是海鮮及其他口味，到了半夜或下雨天通常又可以升值一波；第三個是遊戲代打，通常比較常出現在男生宿舍，「聽說遊戲強的人在宿舍簡直是郭董等級？」，她也好奇其他宿舍是否也會這樣做或是還有哪些貨幣可以使用，引起網友熱烈討論。

此文一出，網友紛紛表示，「怎麼搞得很像監獄XDD以物易物」、「看過有學長用各種筆記收了無數小弟，然後我再拿學長筆記去靠近無數小妹」、「迷之貨幣，我們宿舍也是這樣！」、「我都囤阿Q，好用程度大概是美金的概念」、「男宿還有一種流通貨幣叫作『D槽』」、「有需求就有市場」。

有網友則認為相當有趣，「太酷了吧，我們都沒有，還是一樣拿錢來交易」、「好歡樂，哈哈哈哈哈哈」、「哈哈哈好有趣喔，不過調理包滿不健康的」、「泡菜居然不是幣值最高的，我不能接受」、「這就是小型社會樸實而無華」、「有點可愛」。

不過也有網友好奇，宿舍地點是否不方便，「沒遇過這種現象，是不是宿舍不方便買東西啊？ 我們宿舍就叫外送就好了，走出去買也不用很久」。