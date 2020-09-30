新大樓電梯按法超特別 網友看笑噴：喝醉的人只能睡電梯

新建案為了創新吸睛，都會有些特別的設計，不過這樣的設計你看過嗎？網友在臉書分享一張照片，是南韓新大樓裡的電梯按鍵，電梯按鈕只有0到9，還有B、C鍵，想要去高樓層就得按兩個鈕，複雜設計讓網友直呼「搭個電梯，這麼考驗人生嗎，動作慢的老人家怎麼辦」。

粉專《從台灣宅到韓國 집순이의 연습장》發文，原Po貼出一張電梯按鈕的照片，上面顯示「B1→B＋1、13→1＋3」，看起來十分複雜，不過仔細思考就會發現，就跟遙控器的按法相同，想到高樓層得先按十位數，再按個位數，如果只是1到9樓，就要在數字前加個0。

原Po表示「說實話，我剛看到這個照片的時候罵了下髒話，弄這麼複雜要死哦，搭個電梯這麼考驗人生嗎？不過再仔細看看，其實也沒那麼複雜」，但原Po這個電梯設計，會讓人擔心老人家能不能適應，她也表示「韓國網友的反應，也幾乎都在說是不是太為難老人，動作慢的老人家怎麼辦」。

網友看了回應「這種電梯必須請個電梯小姐」、「哇！那這電梯系統要很強ㄟ，而且還有取消鍵 ，感覺好像計算機喔」、「應該就是跟按電話的概念」、「喝醉的人睡在電梯了」、「不就是電視遙控器的按法」、「說真的，韓國人還挺幽默的」、「有唷，台北微風、南山就是要這樣按，要去47樓就得按4、7」。