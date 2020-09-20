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她騎車停紅燈360度旋轉甜筒狂舔 男騎士盯著看網笑「有畫面」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友邊騎車邊吃冰，沒想到冰融化還滴到胸部，停車時還被一旁騎士行「注目禮」，讓她尷尬不已。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名女網友邊騎車邊吃冰，沒想到冰融化還滴到胸部，停車時還被一旁騎士行「注目禮」，讓她尷尬不已。 圖／翻攝自「爆怨公社」

炎炎夏日來上一支冰，真是讓人清涼無比，但如果邊騎車邊吃冰可能會出現尷尬的情形。一名女網友日前到超商繳費時，赫然看到仙人掌冰特價，跟店員買了一支後才得知有買一送一的活動，為了把另一支冰拿回家冰存，只好邊騎車邊吃冰，但也因此衣服被滴到，停紅燈時還被旁人注目，讓她尷尬的想找洞鑽。

這名女網友在臉書「爆怨公社PO文寫道當天在超商繳費時，順便買了一個仙人掌冰，當店員問說是要甜筒裝還是用杯子裝，原PO不假思索地脫口說「甜筒」，說完後才想起自己是騎車來的，沒想到店員下一句話讓她更崩潰。

店員表示現在有「買一送一」的活動，讓原PO聽了很傻眼，腦海中浮現難不成要拿著甜筒，放雙手騎車的畫面。回神後趕緊跟店員表示一個要用甜筒、一個要用杯子裝。因為離家近，也想把杯子裝的仙人掌冰拿回家冰，只好邊騎車邊吃著甜筒裝的冰，但尷尬的是騎了30公尺後，冰開始融化而且狂滴，讓原PO直呼「忘了評估天氣與風速」。

她說騎車時冰融化還滴到她的衣服胸部，只好邊騎邊360度旋轉舔冰，更尷尬的是停紅燈時還繼續舔，此時旁邊也停了一名男騎士，但原PO不敢看他長什麼樣子，因為她知道男騎士正在看著她舔冰的模樣，還發出「啾啾」的吸吮聲，讓她羞愧不已，綠燈一亮趕緊加速騎走。原PO崩潰地說「沒想到居然有一天我會因為一個甜筒冰淇淋讓我終身難忘」，而貼文也笑翻一票網友。

許多人都笑說原PO描述的很生動，「感覺很有畫面」、「好好笑，太有畫面了」、「哈哈哈哈…笑死我！最有畫面的一則爆怨」、「文字好有畫面」、「畫面很母湯…哈哈哈」、「啾啾的吸吮聲，有畫面」；還有網友提供方法「應該可以先吃完甜筒的，再請他擠杯裝的」、「其實你可以買一個關東煮的碗」。

也有人分享自己類似的經驗，「這件蠢事我也做過，載女兒去買裝甜筒，騎車回家短短300公尺融得滿手都是」、「我叫我兒子拿著，我騎車才騎300公尺，整個融化到我們母子倆笑到快翻了」、「我女兒站踏板我騎回去，嗯~衣服白色的地方都紫色，還飄到我袖子」、「我小時候一邊騎車一邊吃冰的結果是：撞到路邊卡車，機車頭直接爛掉，冰跟人都噴飛了」。

爆怨公社 全家便利商店

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