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她買菇再包肉片當宵夜笑翻老公 網友歪樓：是暗示還是明示？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友買了一些美姬菇回家，包著肉片當成宵夜，沒想到成品一端出卻讓老公看了笑翻。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
一名女網友買了一些美姬菇回家，包著肉片當成宵夜，沒想到成品一端出卻讓老公看了笑翻。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

全聯超市販賣的商品種類多又便宜，許多家庭主婦都喜歡到這裡來採購，有些人還會製作出一些菜餚並且PO上臉書和網友交流。一名女網友買了一些美姬菇回家當宵夜，還發揮創意包上肉片，但成品完成後端出來卻讓老公看了笑翻，照片一貼上網也引來上萬人按讚。

女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」PO出一張宵夜照片，她說平常都有在關注社團裡網友的貼文，看看大家分享的食物，介紹著什麼好吃、好買，因此她也參考網友的意見，到全聯買了聽說很好吃的美姬菇回家料理，只不過成品卻讓許多人看了覺得怪怪的。

從照片可看到盤子裡堆滿許多美姬菇，下面的梗包著原PO喜愛的肉片，煎得油油亮亮的看起來十分美味可口，但當她端出來後老公看了卻笑了，原來包著肉片的美姬菇形狀類似男性生殖器，連她自己也覺得越看越好笑，苦笑地說「告訴我們有時食材也不能隨意包」。

照片一出吸引上萬人按讚觀看，許多人也笑到噴飯，「以形補形」、「好情趣的料理」、「換成杏鮑菇就更接近了」、「我也不爭氣的笑了」、「妳叫妳老公怎麼吃得下去」、「這太母湯」、「今天過後，美姫菇要缺貨了」、「我一開始看不懂，後來看了大家的留言才明白是什麼鬼」。

還有人開玩笑的說這根本是原PO故意暗示老公，「這個暗示很明顯」、「這是暗示還是明示？」、「老公會不會以為妳在暗示他？」、「這是在暗示老公？」、「老公懂妳的意思了，晚上會加菜」、「老公會樂歪，老婆主動提示耶」。

一名女網友買了一些美姬菇回家，包著肉片當成宵夜，沒想到成品一端出卻讓老公看了笑翻。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
一名女網友買了一些美姬菇回家，包著肉片當成宵夜，沒想到成品一端出卻讓老公看了笑翻。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

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