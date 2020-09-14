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日網友2利器蒸包子！網分享「失敗慘劇」狂歪樓

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友分享微波爐蒸包子的妙招。圖／取自臉書
日本網友分享微波爐蒸包子的妙招。圖／取自臉書

電鍋蒸包子時間較長，稍嫌麻煩，有日本網友分享2分鐘蒸熟包子的妙招，只要準備微波爐、一杯水、包子就可完成。其他網友則留言大讚「生活智慧王」，不過也有不少失敗案例，有網友因為加熱過久，包子直接變成「竹炭包」，讓他哭笑不得。

臉書社團「我只是想認真點」轉貼Twitter的文章，翻譯寫下「以前朋友教我的，用微波爐加熱肉包的方法，只要在杯子裡面放1公分左右的水，再把肉包放正上面加熱兩分鐘，就會得到鬆軟的包子哦！」

日本網友分享微波爐蒸包子的妙招。圖／取自臉書
日本網友分享微波爐蒸包子的妙招。圖／取自臉書

照片可見一個加水的馬克杯、微波爐、包子，將包子放在杯口正上方，按下加熱鍵後，就得到一個鬆軟的肉包，看起來相當美味。

其他網友則大讚「是妙招」、「太厲害了」、「生活智慧王」，也有人說「台灣有大同電鍋」、「活在沒有大同電鍋的地方真是辛苦」，還有人搞笑回應「然後包子底下的皮就爆掉內餡掉進杯子裡，恭喜你得到一碗包子皮肉湯」。

不過許多網友都曾以方式蒸包子卻失敗，有人貼出熊貓包子微波後慘劇，其他人笑壞留言「看起來走得很安詳」、「熱到變形」；也有人表示「我加熱太久，肉包變這樣」，只見白色肉包竟變成黑色肉包，網笑「原來是竹炭包子」。

還有人表示「曾經用微波爐直接加熱冷凍壽桃，然後壽桃就爆炸起火了，還觸動了火災警報，最後壽桃救出來時像極了火山熔岩」。

其他網友貼出蒸包子失敗慘劇。圖／取自臉書
其他網友貼出蒸包子失敗慘劇。圖／取自臉書

其他網友貼出蒸包子失敗慘劇。圖／取自臉書
其他網友貼出蒸包子失敗慘劇。圖／取自臉書

其他網友貼出蒸包子失敗慘劇。圖／取自臉書
其他網友貼出蒸包子失敗慘劇。圖／取自臉書

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