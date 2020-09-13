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民宿標榜「個人海景露天泳池」 他失望PO照網笑翻：完全符合
開開心心訂了間有「個人海景露天泳池」的民宿，準備來一場豪華、愜意的放鬆之旅，但如果到了現場發現所謂的「露天泳池」竟只是個「充氣泳池」，可能會當場傻眼。
有網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張露天泳池照，照片中沒有看見豪華的海景泳池，只有陽台上放著一個「充氣泳池」，大小正好夠一個成年男子躺進去，讓原PO大罵髒話，並表示「我懷疑自己被騙了」。
這則貼文不到一天就吸引萬名網友按讚，並笑道「個人海景露天泳池無誤」、「個人、露天、海景、泳池，一個不缺啊！貨真價實、童叟無欺」、「沒毛病啊」、「而且還是量身訂做的泳池欸」、「真的是『個人』，只能塞一個人」、「從字面上的意思來看沒錯啊」、「旁邊撒些土，描述中又可以加寫沙灘」。
根據《ETtoday》報導，原po表示「當時是因為家人大力推薦，所以才會選擇這家位在花蓮的民宿，但似乎被拐了」。不過原PO也強調，雖然「個人露天海景泳池」讓人有些失望，但「個人覺得這間民宿服務很好！」撇除泳池的部分，還是相當推薦的。
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