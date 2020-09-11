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模仿網美拍泳裝美照 男友拍照技術讓她嘆「真是豬隊友」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友要求男友幫她拍出如左圖那樣的美照，但拍出來後的成果（右圖）卻讓她看了很傻眼。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名女網友要求男友幫她拍出如左圖那樣的美照，但拍出來後的成果（右圖）卻讓她看了很傻眼。 圖／翻攝自「爆怨公社」

和另一半出遊總是希望對方能幫忙拍出美美的照片，但許多女生都抱怨男生不會拍照，拍出來的照片都沒有美感。一名女網友在臉書上PO出兩張照片，一張是示範照，另一張則是男友幫她拍的照片，兩張對比起來差別很大，讓女網友無奈的說男友是「豬隊友」。

從原PO在臉書「爆怨公社」貼出的兩張照片可看到，左邊的示範照片裡一名身材纖細姣好的女子穿著比基尼，張開雙手悠閒地漂浮在水面上，搭配清澈溪水，從高空俯瞰顯得相當漂亮。

原PO也想仿效拍出美照，於是模仿照片中的女子躺在水面上，然後再叫男友幫忙拍，但拍出來的成果讓她看了很傻眼，對比之下相差甚大，完全無美感可言。原PO無奈的說男友做什麼事平常都是「神隊友」，唯獨拍照這一件事變成「豬隊友」，「叫他學拍照就不要，修圖也修不了啊」。

照片一出笑翻一票網友，許多人毒舌的留言寫道「很像案發現場」、「差點報警」、「這臉有冤情」、「重點是泡很久了，有點浮腫了」、「為什麼拍攝者不報警？」、「我覺得不是他的錯」、「這是人身材的問題」、「素材好壞也有差」、「這已經不是技術的問題了」、「右邊如果是範本的話，那左邊拍得很好啊」、「需要強大的鄉民修個圖」。

不過也有專業的網友解析照片的問題所在，「水質和光線也很重要」、「打光、素材、器材都有差！別要求太多了」、「器材的問題可能要花一點錢去買別的設備，才能拍出好照片」、「擺的姿勢問題+沒有調色與濾鏡=差很大」、「陽光照射問題，然後水的清澈度也有差，攝影器材單眼相機、高檔類單照起來就是畫質、像素、銳利度、清楚度，拍攝如果太陽位置不對還要補光板反射打水中」。

爆怨公社

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