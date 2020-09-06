新生搬宿...打開行李箱「整箱都食物」 網友笑翻：是去避難所吧

大學開學日將近，許多學生都開始收拾行李回宿舍了，而其中「糧食」也是必帶物品。Dcard上就有一名女大生從家中帶的糧食裝了「滿滿一個行李箱」，浮誇程度讓網友笑「還以為是防災包」。

有位女大生在Dcard分享自己帶去宿舍的食物，只見照片中的糧食塞了滿滿一個行李箱，其中有將近20包印尼炒泡麵、一大罐阿華田、數包維力炸醬麵、還有數包餅乾。原po還認真介紹，「印尼炒泡麵，家裡附近超市只賣8塊；阿華田，在Costco是兩罐一起賣好像是525元」，還表示「應該能吃到中秋節」。

女大生的行李箱一打開「滿滿都是糧食」。圖擷自 Dcard

這超浮誇的「整箱糧食」讓網友笑翻，「你是去宿舍還是去避難所啊」、「我還以為是防災包分享」、「這些我吃一年也吃不完…」、「哈哈哈哈哈我好喜歡這種極端，祝妳宿舍生活快樂」、「內行人，月底吃土的避難品」、「我的天，找到同類，我今天也是有一整櫃滿滿的零食櫃」、「我也帶一箱，笑死」。

原po也在留言透露，由於印尼炒泡麵她一次要吃三包才夠，因此20包其實對她來說其實不多，加上宿舍離全聯要走20分鐘，才一口氣帶足糧食。不過看見這麼多泡麵，其他網友還是不禁為原po的健康擔心，「要注意營養喔」、「多補充水果啊～～」、「還是要注意營養均衡跟保存期限哦」、「為了身體著想請多吃菜菜」。