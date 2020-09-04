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與妻吵架隔日收「報復便當」 人夫打開一看超後悔
「床頭打交床尾和」，難道夫妻吵架真的沒有隔夜仇？日本1名人夫最近與老婆鬧交，翌日回到公司拿出飯盒準備用餐時，才發現飯盒已被老婆換成充滿少女心的《魔法使光之美少女》款式，在同事面前「出醜」。日男將故事分享至Twitter，吸引超過17.6萬個讚好，更有其他人夫一同大曬自己的「童趣飯盒」。
日男上周五（8月28日）在Twitter發帖，表示自己前一天與老婆吵架，未料對方事後卻利用午餐飯盒報復。他上傳照片，看到飯盒被偷龍轉鳳，變成《魔法使光之美少女》中2名女主角的圖案。他上班時未察覺異樣，事後則在帖文感嘆地以1句概恬自己心情，稱「47歲的夏天，飯盒在與老婆後吵架後被調包了」。
帖文引起當地網民討論，至今已有17.6萬個讚好，不少人夫更分享類似經歷，上傳自己的飯盒照，完全不輸樓主的「美少女」，例如有使用麵包超人飯盒網民表示，「我45歲……每天都帶這東西上班」。另外有人妻留言，指即使沒有與50歲老公吵架，他也會帶哆啦A夢的飯盒回到公司。
うちの50歳夫のお弁当箱（おかずのみ）と箸箱— miyabi｡:+* (@miyabi02294470) August 29, 2020
そしてお弁当を入れる手提げです
（ケンカはしておりません） pic.twitter.com/NNJZOkAZ1r
帖文變成笑料一則，樓主後來解釋被老婆「徵用」的飯盒，原來為女兒年幼時所使用，老婆一怒之下，更特意翻箱倒櫃找出來。不過，兩夫妻的互動逗笑大批網民，樓主也笑言：「竟然不是初代光之少女，或Smile光之美少女，這實在是太過分了。」
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文章授權轉載自《香港01》
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