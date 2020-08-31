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炒碼麵小卷浮出詭異人臉 網看了：像人面魚翻版

聯合新聞網 / 綜合報導
韓式炒碼線中浮現出詭異人臉，讓網友看了有畫面。 圖擷自爆笑2公社
韓式炒碼線中浮現出詭異人臉，讓網友看了有畫面。 圖擷自爆笑2公社

每當農曆七月就有神奇巧合出現，網友在《爆笑2公社》貼出一張照片，引起超過八千個讚，上百則人分享及留言，他貼出韓國傳統美食炒碼麵的照片，從照片中看到麵裡配料豐富，不過右邊小捲上浮出詭異人臉，網友看了直呼，根本是台灣民間傳說人面魚的翻版！

原Po在《爆笑2公社》表示「靠X！有點吃不下了～」，從照片中看到這是一碗用料豐盛的韓式炒碼麵，裡頭有青菜、海帶加上韓式辣醬，看起來十分可口，不過照片中右側小卷，有著詭異人臉，小卷的眼睛、鼻子、嘴巴一覽無遺，表情中帶著淡淡的哀傷，像是知道自己死期將至，充滿著無奈的神情。

網友看完回應「牠都開口了，你不先跟牠來個深深一吻嗎？」、「他好像很斯湖」、「他好像剛割完雙眼皮+紋唇」、「為什麼那麼有偉哥的感覺」、「這小卷長得好猥褻」、「原來是河馬辛普森呀～又在偷懶了」、「 眼眶及嘴唇泡水腫脹研 判已死亡多日」、「這眼神…是有多爽啦哈哈哈」。

也有人認為這像是民間傳說人面魚，傳說中有一群人在溪邊釣到一尾吳郭魚，當大家將魚烤來吃，突然聽到一句「魚肉好吃否」，聲音來自被烤熟的吳郭魚，魚身上還浮現一張老太婆的臉，網友看了小卷照表示「七月，咬下去時它會尖叫嗎」、「小卷好吃嗎？～魚肉好吃嗎？」、「像人面魚翻版，小卷賀甲嘛！」。

鬼月

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