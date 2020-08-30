太像了！陳時中撞臉日本海軍中將 網友直呼：根本一樣

新冠肺炎造成全球大恐慌，總計確診病例已經突破2500萬大關，台灣起先在不被看好的情況下，因為防疫優越受到國際矚目，外界更認為衛福部長陳時中功不可沒。就有網友無意間發現陳時中竟然撞臉日本海軍中將「山口多聞」，他將兩人照片PO在PTT上做比對，讓其他網友看了也直呼「超像」。

這名網友在PTT以「陳時中怎麼撞臉山口多聞？」為題，貼出兩人的照片來對比，還笑稱說「我沒有P圖喔」。只見照片裡兩人同樣有著圓潤的臉頰，眼睛都是往左右兩邊垂下，笑容和兩頰深深的法令紋也如出一轍，讓原PO忍不住開玩笑的說「DNA的巧合嗎？」

照片一出也讓網友大開眼界，許多人都直呼真的很像，「真的有像欸！上吧飛龍號！」、「你能找到也太猛了」。照片也被貼到《軍火迷因共和國 Republic of Armory Memes》臉書社團，還標註「海軍戰神v.s防疫戰神」，網友們也笑說「戰神到那都是戰神」、「等等不是同一個人嗎？（誤）」、「有像欸」、「根本長得一模一樣」、「眼神真的有幾分神似」。

據《維基百科》表示，山口多聞是日本帝國海軍將領，在中途島海戰中戰死，被追晉為海軍中將。山口多聞對海軍航空戰力研究許久且有著強烈進攻意念，更因指揮風格被士兵稱為「瘋狂多聞」、「殺人多聞」。1942年，山口多聞指揮第二航空戰隊參加中途島海戰，他所指揮的「飛龍」航空母艦遭美軍重創摧毀，在無法挽回的狀況下，山口拒絕同僚換乘其他艦撤退的要求，與加來止男艦長一起留在「飛龍號」航空母艦上與艦同沉，享年49歲。