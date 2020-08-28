老公送「情侶機」她嗨翻拆開卻傻眼 網笑：準備離婚，over

情侶或夫妻表達愛意的方式有許多種，像是替對方下廚、多說我愛你、準備驚喜禮物等，日前一名女網友收到老公送的七夕禮物，沒想到拆開看卻當場無語，雖然是「情侶機」但跟心中所想的有很大差別，老公超有梗送禮引起網友熱烈迴響。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，原本想說情人節可以和老公一起換新iPhone，結果對方居然送她「對講機」，而且還說明優點「就算山上沒訊號，依舊可以熱線通話」，原PO聽完好氣又好笑地說「熱你大頭鬼線」，沒想到老公秒神回「收到，over」，夫妻間的逗趣互動笑翻萬名網友。

貼文一出，眾人留言回應，「沒毛病，真的是情侶機」、「老公好有梗喔！」、「當你對話完後over，我們之間也over了」、「遠在異地也能聊天，真好」、「還滿有情趣的啊！」、「這是你們的專線，比手機好耶」、「老公很可以，熱線你和我」、「經濟又耐用的禮物」、「豬隊友無誤」。