被遺忘半年以上！人蔘發芽成「食人花」 異形樣貌讓網友驚呼

人蔘能補中益氣自古有百補之王的美譽，不過極易生霉、引來蟲蛀，因此需要費心保存，日前一名網友發現存放半年以上的人蔘，居然發芽成了「食人花」，異形樣貌讓人驚呼不已。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，並表示清冰箱意外挖出遺忘半年以上的人蔘，毫不意外它已發芽，迸出的枝芽貌似食人花的模樣，面對這景象讓他無奈苦笑「好傻眼，請告訴我該如何處理」。

照片在網上曝光，引來網友歪樓回應，「生命總是會找到出口的」、「長大後，人蔘晚上就會出來報恩」、「快用紅繩綁起來，不然會跑了」、「繼續放個5年在拿出來，看看有沒有長出臉跟手腳」、「快拿去種，再讓它長更多的人蔘」、「別人錢滾錢，你人蔘滾人蔘」、「這就是人蔘哈哈」。