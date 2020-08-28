聽新聞
test
0:00 / 0:00
被遺忘半年以上！人蔘發芽成「食人花」 異形樣貌讓網友驚呼
人蔘能補中益氣自古有百補之王的美譽，不過極易生霉、引來蟲蛀，因此需要費心保存，日前一名網友發現存放半年以上的人蔘，居然發芽成了「食人花」，異形樣貌讓人驚呼不已。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，並表示清冰箱意外挖出遺忘半年以上的人蔘，毫不意外它已發芽，迸出的枝芽貌似食人花的模樣，面對這景象讓他無奈苦笑「好傻眼，請告訴我該如何處理」。
照片在網上曝光，引來網友歪樓回應，「生命總是會找到出口的」、「長大後，人蔘晚上就會出來報恩」、「快用紅繩綁起來，不然會跑了」、「繼續放個5年在拿出來，看看有沒有長出臉跟手腳」、「快拿去種，再讓它長更多的人蔘」、「別人錢滾錢，你人蔘滾人蔘」、「這就是人蔘哈哈」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言