遇這台跑車要閃多遠？單人座要戴安全帽售價曝 周董也尬意

開車或騎車等紅燈時，若遇到前方是名貴跑車，你會閃多遠？有網友在臉書上分享照片，卡在車陣時突然發現左前方有一輛只有單人座的紅色跑車，由於少了傳統的擋風玻璃設計，車主更是「戴著安全帽」上路。網友看到這特殊的景象，好奇問這時候應該要離多遠最好？

有內行人看出這台車是Ferrari Monza SP1，要價至少8500萬起跳。許多人驚呼被貧窮限制了想像，開玩笑說這麼貴卻連個擋風玻璃都不給，就連椅子也只給一張實在太小氣。得知價格後網友建議「我都閃到外縣市去了」、「看不到他的時候就OK了」、「台北到屏東的距離」。

而奇特的造型出現在台灣，也讓不少人納悶「要怎擋鳥屎和蚊蟲」，就算開了車遇到下雨可能還得穿雨衣。由於沒有「車頂」也出現了一張遇到下雨時，必須另外蓋上布防雨的有趣照片。

Ferrari Monza SP1蓋上布防雨的畫面。 圖擷自 爆廢公社

此款Ferrari Monza SP1裝載V12引擎，排氣量達到6496c.c，時速從0到100公里僅需要2.9秒，0到200公里則是7.9秒。Monza SP1看起來僅有一個座位，不過原本的副駕駛位置仍有保留空間，可以打開上方的蓋板發揮置物功能，購買時會隨車附贈安全帽。

目前傳出台灣已經至少有6名車主，天王周杰倫也曾po出和此款車的合照，寫下「喝咖啡賞車」 ，有可能就是其中一名車主。