鬼月應景！手作「佛祖」坐鎮、阿飄放假供桌 網讚超市店員超有創意

中元節將至，民眾也開始準備祭拜各路好兄弟的普渡供品，賣場店員也各自在商品展區大展創意。有一名網友就分享日前在一家全聯看到疑似是紙板手作的「佛像」，表情看來和藹慈祥，吸引民眾目光，網友也大讚「超可愛！」

一名網友在公開社團「我愛全聯-好物老實說」分享日前在某家全聯看到的奇景，她PO出一張照片並說「有創意的全聯店員傑作，與大家分享！」從照片可見，整齊擺放的商品中，一尊疑似是用紙板手作的「佛像」坐立在上方，頭上還有散出光圈，表情看來和藹慈祥，還有一圈蓮花底座，相當可愛。

這尊可愛的手作佛像原來就在北投中和街店，吸引許多網友大讚「很用心！」，有人就說「用心的店員」、「很有創意！」、「記得先拜才能搶購喔！」、「全聯真的越來越有創意了」、「比廣告做得好，每年全聯的中元節廣告都好嚇人」、「他們的美工應該是外國人！因七月不是拜佛」、「為什麼要在阿北彎腰動作時拍」、「阿伯的屁股很搶眼」。

也有其他網友貼出在其他家全聯分店看到的店員創意作品，有網友就在新北金山拍下應景鬼月的手繪旗幟，也有人在新北三重看到店員將商品擺放形成「供桌」，下方貼著標語「阿飄放假囉」，不禁讓人會心一笑。

有網友在全聯發現各式創意擺設，應景鬼月氛圍。圖擷自 我愛全聯-好物老實說