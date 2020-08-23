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皮蛋除了涼拌還能怎麼料理？老饕曝神吃法秒變「台式海膽丼」
皮蛋對眾人來說是愛惡分明的食物，外媒甚至將其選為全球「最噁心食物」第一名，但喜歡的人卻不這麼認為，日前有網友好奇皮蛋除了拿來涼拌，還可以怎麼吃才專業？貼文一出，老饕不藏私公開料理食譜。
原PO在PTT發文表示，那天在超市買了一盒皮蛋，當下想到可以拿來炒地瓜葉和空心菜，以及常見的涼拌豆腐，不過裡頭總共有6顆，「除了上述的做法外，還有推薦的嗎？」
對此，網友熱烈回應，「皮蛋豆腐跟滷肉飯拌在一起，會變成台式海膽丼」、「加鹹蛋和雞蛋蒸成三色蛋」、「用來煮泡麵，尤其是韓式的那種」、「炸皮蛋，沾泰式酸甜醬」、「拌麻醬麵，味道超讚」、「買絞肉做皮蛋肉燥，配飯配麵都好吃」、「宮保皮蛋超好吃」、「煮成粥最經典」、「弄成泥狀跟台式泡菜拌在一起，塞進炸好的臭豆腐裡面」。
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