超狂！街頭遇見熊熊在騎車？「女友為了牠...恥力全開」

看過熊熊在騎車嗎？這奇妙畫面在街頭真實上演。有對小情侶去逛大賣場，意外撞見「超大隻的熊」，女友說想要，眼神又充滿愛，因為無法抵抗女友軟性攻勢，所以兩人就把熊熊帶回家了，網友更在Dcard分享了女友騎車載熊的超有愛的畫面。

原PO逛家樂福看到超大隻的熊，一開始覺得買這種不實用的東西幹嘛？但女友一直說想要，於是他說「不然送妳當七夕禮物...但妳要自己載回家喔！」男生原本只是開玩笑，「女友居然瞬間答應了(開朗樣)」...所以就「一人騎一台車載熊」。男友笑說，「為了熊，她應該恥力全開了」，女友完全不顧沿路目光，男友也邊笑邊拍邊跟在後面，深怕熊掉下來...

兩人還幫後座的熊喬過姿勢，原本大熊面向前方，後來因為熊頭壓背不舒服，女友又讓熊轉向面朝後方，「旁邊還一隻小的！」因為太醒目，女友沿路一直被測目、偷拍。兩人一熊安全到家後，原PO也開始懷疑人生，「這麼大隻熊要擺哪好啦？我應該是在搞自己吧(眼神死)...」

熊熊完全遮住前座的女友，從背影看像熊在騎gogoro。 圖片來源／ Dcard

網友大讚可愛，「我決定明天騎車載我的熊出門(好狂 好喜歡)」、「真的好像熊在騎車」、「超可愛...我之前也這樣把ikea的鯊魚載回家」、「好可愛...女友也可愛」、「最棒的安全氣囊，摔車背後有熊擋」。其他網友也分享載熊的照片，「我也載過...遇到對面道警察他還回頭...我們是安全駕駛...有戴安全帽」

像這樣載熊有違規嗎？可以參考相關法規。根據「道路交通安全規則」第88條，機器腳踏車附載人員或物品，應依下列規定：