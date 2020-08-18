她翻出全聯19年前購物袋！抽獎商品「黃金1公斤」 網友超羨慕

連鎖超市全聯福利中心商品齊全，吸引不少消費者上門光顧，加上展店數破千穩坐台灣連鎖超市龍頭。日前一名女網友意外翻出19年前全聯提供的購物袋，除了袋子引起討論外，更吸睛的莫過於上頭的抽獎商品，豪華陣容讓大家暴動敲碗「拜託再舉辦」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，整理家中竟找到民國90年的全聯塑膠袋，上頭印著慶祝100家店開幕週週抽大獎，特獎是賓士轎車、頭獎是黃金1公斤、貳獎黃金半公斤、參獎勞力士金錶，大手筆獎品讓人看了羨慕。

此外，不少人初次見到這版本的袋子驚呼真的是古董，同時也呼籲民眾，「塑膠袋放幾十年外觀依然完好如缺，可見對地球是多大的傷害，大家真的要重複利用，不要隨便亂丟」。

照片在網上曝光，引來一票網友按讚留言，「黃金一公斤，這個才是亮點」、「這獎品很狂耶！」、「留著可以當傳家寶」、「哇！我完全沒看過這版本的袋子」、「以前的禮物好有誠意，跟現在差好多」、「20年的獎品也太讚，許願再舉辦一次」、「黃金一公斤送10名，換算現在送了1850萬，比一台賓士更有價值」。