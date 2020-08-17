中元普渡買口罩拜好兄弟？ 網友神回覆：都死了怎麼還會怕死

受到新冠肺炎疫情影響，口罩之間成了最熱門的禮物。不過，網友在金紙店看到琳瑯滿目的祭祀用品中，有販售燒給先人的紙口罩，有黃色、紅色樣式可以選擇，甚至還有不同款式，網友詢問「好兄弟需要口罩嗎」，其他網友回應「都死了怎麼還會怕死」、「現在口罩是行情的象徵！燒個一車給他炫耀一下！（誤）」。

原Po在《靈異公社》上發文，他表示人需要口罩，是怕飛沫傳染病毒，而先人真的不需要口罩，他解釋「它們的飛沫您是看不到的，但是在七月普渡祭拜的貢品上都是好兄弟的口水，因為它們在陽間吃東西都是舔食物的味道」，他認為販售紙口罩只是商家想賺錢。

從原Po發的照片中看到，牆壁上滿是燒給先人的紙用品，除了有包包、鞋子以外，更讓人注意的是紙口罩，每個口罩單獨包裝，除了有黃色搭配綠色的簡單風格，還有紅色與白色點點相襯的口罩，如果都不喜歡，也可以選擇不同款式的紙口罩，店家設計口罩搶商機，引起網友討論。

網友認為「都死了怎麼還會怕死」、「怎麼會覺得人死還有呼吸呢」、「商機啊！都是商人的炒作，很多東西就根本不必要」、「原來他們也要防疫啊」、「現在口罩是行情的象徵！燒個一車給他炫耀一下！（誤）」、「如果在陰間中了然後GG了=回陽間（誤」。