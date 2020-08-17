快訊

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

白俄羅斯天下圍城! 普丁「口頭支援」歐洲最後獨裁者

中元普渡買口罩拜好兄弟？ 網友神回覆：都死了怎麼還會怕死

聯合新聞網 / 綜合報導
金紙店裡佈滿祭祀用品，亮點是先人口罩。 圖擷自facebook
金紙店裡佈滿祭祀用品，亮點是先人口罩。 圖擷自facebook

受到新冠肺炎疫情影響，口罩之間成了最熱門的禮物。不過，網友在金紙店看到琳瑯滿目的祭祀用品中，有販售燒給先人的紙口罩，有黃色、紅色樣式可以選擇，甚至還有不同款式，網友詢問「好兄弟需要口罩嗎」，其他網友回應「都死了怎麼還會怕死」、「現在口罩是行情的象徵！燒個一車給他炫耀一下！（誤）」。

原Po在《靈異公社》上發文，他表示人需要口罩，是怕飛沫傳染病毒，而先人真的不需要口罩，他解釋「它們的飛沫您是看不到的，但是在七月普渡祭拜的貢品上都是好兄弟的口水，因為它們在陽間吃東西都是舔食物的味道」，他認為販售紙口罩只是商家想賺錢。

從原Po發的照片中看到，牆壁上滿是燒給先人的紙用品，除了有包包、鞋子以外，更讓人注意的是紙口罩，每個口罩單獨包裝，除了有黃色搭配綠色的簡單風格，還有紅色與白色點點相襯的口罩，如果都不喜歡，也可以選擇不同款式的紙口罩，店家設計口罩搶商機，引起網友討論。

網友認為「都死了怎麼還會怕死」、「怎麼會覺得人死還有呼吸呢」、「商機啊！都是商人的炒作，很多東西就根本不必要」、「原來他們也要防疫啊」、「現在口罩是行情的象徵！燒個一車給他炫耀一下！（誤）」、「如果在陰間中了然後GG了=回陽間（誤」。

口罩 中元節 靈異

延伸閱讀

媽祖在涼亭辦公！因為「廟宇外靈入侵」神明被趕走

全聯中元普渡廣告 網淚讚紅衣姐姐：那句好好活著有洋蔥

全家福笑開懷…門邊驚見「黑髮幽靈」直盯！母嚇壞急搬家

只要吵架男友就會被鬼壓床 網友：那個鬼很疼你耶

相關新聞

中元普渡買口罩拜好兄弟？ 網友神回覆：都死了怎麼還會怕死

受到新冠肺炎疫情影響，口罩之間成了最熱門的禮物。不過，網友在金紙店看到琳瑯滿目的祭祀用品中，有販售燒給先人的紙口罩，有黃色、紅色樣式可以選擇，甚至還有不同款式，網友詢問「好兄弟需要口罩嗎」，其他網友回應「都死了怎麼還會怕死」、「現在口罩是行情的象徵！燒個一車給他炫耀一下！（誤）」。

阿嬤家桌上出現「金字塔」 他仔細看一驚：是冷氣遙控器

你看過什麼電器用品外型最奇特呢？近日日本推特上一則貼文引起網友討論，原Po貼出一張金字塔的圖片，並表示他時常拜訪阿嬤家，卻沒想到一直擺在桌上的金字塔，其實是冷氣遙控器，因為金字塔的獨特造型，讓原Po一直以為那只是一件裝飾品，而文章也引來冷氣公司幽默回應。

清冰箱挖出「一團枯葉」 真面目曝光網崩潰：別騙我

清理家中冰箱總會有滿滿的驚喜！一名女網友昨（15）日在清冰箱時，竟然看到「一團枯葉」在裡面，讓她百思不得其解，沒想到不明物的真面目曝光，令全場笑瘋直呼「人家乾燥花，妳乾燥高麗菜」。

他PO出80元「高CP值鮭魚炒飯」 網暴動求店名：鮭魚肉多到爆

物價居高不下、薪水不漲價是不少民眾的痛處，尋找高CP值的商品已經成為民眾的小確幸。有網友近期發文分享自己買的鮭魚炒飯，只見便當內的鮭魚肉大塊、飯的份量很足，整個便當料都快滿出來，原PO表示他在萬華花了80塊買的，下次要帶臉盆去買。便當的高CP值也引起網友暴動，紛紛留言詢問店家名稱。

日本攝影師將超商食品拍成高級料理 影片教學打卡必學

大家日常在餐廳的菜單、廣告、網上圖片都見到好多食物美照，看起來都美味到流口水，雖然實際未必好吃，但想做宣傳，美圖就贏一半。日本有位攝影師最近分享如何把簡單不過的便利店微波爐食品拍攝成豪華豐盛美味料理。

她秀度假編織風耳環 男友不解：為什麼耳朵要掛鳳梨片？

很多女生常抱怨男友不懂時尚，女孩熱愛的單品，在他們眼中都成了奇怪的存在。譬如夢幻蕾絲常被說像「窗簾」、寬褲是「阿嬤的褲子」、小碎花是「阿嬤的床單」、吊帶褲是「水電工」或「農夫」、長版T洋裝是「睡衣」...總讓女生覺得超無奈。有位女網友戴上心愛的耳環，卻遭男友恥笑像「鳳梨」，她把照片PO上臉書社團取暖，結果也笑翻眾人。

合味道杯麵化身保溫杯 網友激讚求量產

夏日炎炎飲熱湯？日本合味道杯麵（Cup Noodle）近日在Twitter分享「杯麵保溫杯」的得意設計。照片所見，迷你保溫杯被置放在杯麵碗內，拿起飲用的話，隨時會被以為在飲杯麵湯。不少網民看後紛紛表示很想要這樣設計的保溫杯，笑言享受被誤會夏天飲杯麵熱湯的滋味。然而，合味道未有公布準備量產這款保溫杯的消息，似乎只是開個玩笑而已，讓不少人感到失望。

速食店赫見「放大版小小兵」出征 網笑：點餐時店員能聽懂？

近來，台灣麥當勞與全球人氣明星「小小兵」聯名推出「小小兵萬用置物籃」，吸引許多粉絲網友排隊搶購。日前就有一名網友到麥當勞用餐時，巧遇4位同學穿上黃色雨衣cosplay成「放大版」小小兵，特殊裝扮相當吸睛，引起網友熱議。

女幫曬傷男友「撕一層皮」過程太療癒！ 網看傻：他屬蛇？

暑假來臨，大家都趁著好天氣出外旅遊、環島，由於近來天氣炎熱，許多人都被曬得通紅、甚至曬傷脫皮。一名女網友就貼出影片，原來男友的手不僅被嚴重曬黑，更是直接「脫了一層皮」，許多網友看了紛紛直呼「你男友屬蛇嗎？」

走監獄風？旅店設計太簡約 她自嘲像被關禁閉

許多人住旅社一定都會選擇乾淨舒適的店家來住宿，但如果住的地方房間是在地下室，環境又讓人覺得像牢房，相信不少人會打退堂鼓。一名女網友在臉書PO出幾張所住的旅社照片，宛如像被關禁閉一樣，也讓鄉民們看了難以置信。

你豬頭我北七？他燦笑秀新車牌「0887」笑翻全網

一般人買車除了看牌子、選性能、挑顏色之外，更重要的就是領車牌時，能拿到好數字，畢竟會跟著愛車一輩子，當然希望看得順眼又寓意佳。不過有時各方面都顧到了，就是沒注意到數字的諧音，有網友在「爆廢公社」貼出朋友的車牌，一念出聲就笑翻眾人。

機車被大自然插「13根大頭針」 內行曝真相網喊長知識

日前一名女網友發現機車出現不明物體，外表像「大頭針」且數量驚人有13根，讓她十分困惑，因此拍照詢問，釣出內行人解答「這是草蛉的卵」。

熱門新聞

10年沒聯絡！朋友傳訊要絕交 超瞎理由讓網友怒：有夠不要臉

她吃buffet遇視覺衝擊 有人直接在冰淇淋勺桶洗假牙

媽祖在涼亭辦公！因為「廟宇外靈入侵」神明被趕走

阿嬤家桌上出現「金字塔」 他仔細看一驚：是冷氣遙控器

兒倒清潔劑害死整缸魚惹店家不悅 母登門道歉結局逆轉

移民澳洲比待在台灣好？ 網友曝優勢：有9成人後悔回台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。