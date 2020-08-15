日本攝影師將超商食品拍成高級料理 影片教學打卡必學
大家日常在餐廳的菜單、廣告、網上圖片都見到好多食物美照，看起來都美味到流口水，雖然實際未必好吃，但想做宣傳，美圖就贏一半。日本有位攝影師最近分享如何把簡單不過的便利店微波爐食品拍攝成豪華豐盛美味料理。
Twitter推主「しおり＠妻を撮る人。ただいま難病療養中」（Twitter@_si_yo_ri_）是位攝影師，把8款從7-11便利店購買的微波爐食品，包括豆腐、炒牛蒡、玉子燒、羊栖菜煮、豆芽炒蔬菜、鹽燒鯖魚、醃黃蘿蔔及味噌湯，拍得像豪華豐盛好味料理，美輪美奐令人食指大動。
推主說整個拍攝好低成本，用來擺盤的餐具器皿主要從DAISO大創購買；8道7-11微波爐小菜共花1,127日元(約台幣310元)；甜品為2個芝士蛋糕只不過300日元(約台幣82元)。至於用來擺食物的長枱，則是NITORI宜得利的家具。
セブンの惣菜、盛り付けたら映えちゃった。— しおり＠妻を撮る人。ただいま難病療養中 (@_si_yo_ri_) August 10, 2020
本日の嫁の朝食はこちらです。 pic.twitter.com/uRxNvFjOc3
推主：「順便說一句，所有餐具都是DAISO大創的100元品(約台幣27元)。」
推主採用最低成本的便利店微波爐加熱食材之外，其他工具都不用，從百元店買來的碗碟器皿經細心挑選，再放在NITORI宜得利的平價餐枱上。加上一些簡單攝影小技巧，一套美如高級餐廳餐牌的沙龍相便告完成。
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文章授權轉載自《香港01》
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