日本攝影師將超商食品拍成高級料理 影片教學打卡必學

很多女生常抱怨男友不懂時尚，女孩熱愛的單品，在他們眼中都成了奇怪的存在。譬如夢幻蕾絲常被說像「窗簾」、寬褲是「阿嬤的褲子」、小碎花是「阿嬤的床單」、吊帶褲是「水電工」或「農夫」、長版T洋裝是「睡衣」...總讓女生覺得超無奈。有位女網友戴上心愛的耳環，卻遭男友恥笑像「鳳梨」，她把照片PO上臉書社團取暖，結果也笑翻眾人。

2020-08-14 12:59