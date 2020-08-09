用銀行APP繳卡費 她手滑多按一個數字匯了18萬快崩潰

隨著時代進步，各種帳單繳費方式也更多樣化，不僅能用現金，還可用信用卡、自動轉帳、行動支付等方式來繳納，一名女網友日前打算利用銀行APP來匯款繳交卡費，但不知道是不是因為剛起床有點迷糊，原本只要繳交1萬8左右的金額，竟然按了6位數數字，繳了18萬多的錢，讓她差點崩潰。

原PO在《Dcard》寫道日前發薪日當天，一早起床後想用銀行的APP來匯款繳信用卡費，看了一下繳費金額是1萬8，接著切換到另一家銀行APP並且順手地輸入了一串數字後便發送出去，但就在放下手機的同時，她突然意識到有問題，「為什麼會有6個數字？」她再拿起手機仔細數了一下數字發現確實匯了18萬多的錢，頓時讓她心都涼了一半，「我要存多久才有的18萬欸」。

原PO趕緊打電話聯絡銀行的信用卡部門請求協助，還好對方答應幫忙退回多繳的錢將近17萬元，這才讓她鬆了一口氣說「不然我可能到明年都只能靠信用卡活著了」，她把過程貼在網路上提醒鄉民們「給大家笑笑我的愚蠢，但也建議各位不要一醒來就做這麼嚴肅的事情，不然會跟我一樣」。

原PO的遭遇笑翻許多網友，有人建議可以使用自動扣款，「還好我都用自動扣款，就是怕出這類輸入錯誤的意外」、「自動扣繳沒煩惱」、「自動扣款+1」；多數網友則羨慕原PO存款多，「存款連18000都不到的我沒有這種煩惱」、「我手滑多按只會被通知餘額不足…嗚嗚」、「我要手滑還沒本錢」、「多個0能手滑就很幸福了」、「我之前提款多按到一個0，然後畫面顯示帳戶金額不足」、「好險我餘額沒超過1萬8過，不怕」、「能多滑一個0是多麼奢靡的美好」、「我也是有一次多滑一個0，嚇死我，幸好餘額不足1000」。