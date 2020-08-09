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開心收到女兒給的「父親節紅包」 他一看上面7個字直呼：怎麼捨得花

聯合新聞網 / 綜合報導
一名爸爸昨天收到女兒給他的父親節紅包，讓他很感動，但一看到紅包上寫的字卻又讓他心疼，直呼「捨不得花」。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名爸爸昨天收到女兒給他的父親節紅包，讓他很感動，但一看到紅包上寫的字卻又讓他心疼，直呼「捨不得花」。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

昨（8）日是父親節，許多為人子女都幫偉大的爸爸慶祝節日，有人會精挑細選禮物來贈送，也有人找高檔餐廳請爸爸好好吃一頓，慰勞他們的辛勞，一名男網友在臉書上PO文表示昨天收到女兒給的紅包，讓他開心不已，但一看到紅包上寫的幾個字卻讓他超揪心，貼文也吸引許多網友的熱議。

原PO在臉書「爆廢公社二館」PO出一張收到紅包的照片，他說昨天一早小女兒就送了一包紅包給他，原來這是父親節禮物，原PO拿到紅包後覺得很感動，但仔細一看發現紅包袋上除了「老爸，父親節快樂」幾個字以外，旁邊還用括號註明「這是我的血汗錢」，讓他看了直呼「收到小女兒的父親節紅包很爽，不過妳寫那些字，是要我怎麼捨得花？」

貼文引起許多網友的留言，「我會留起來，不存也不花」、「爸爸你要準備付雙倍的大餐了」、「為父表示：我會珍惜的花」、「捨不得花，就把它裱框起來吧」、「是想讓你收紅包袋，錢退回去的意思吶」、「還好不是寫『這是我的嫁妝』」、「好棒的女兒！果然真的要生女兒才是正解」、「意思是紅包袋收下，裡面的錢還給女兒吧？」、「過年再加2000元包還給她，一樣備註是『老爸的血汗錢』」。

還有人告訴原PO別介意，「真的是血汗錢啊，您也是用你的血汗養大子女啊，父親節快樂」、「沒事兒！你平常用血汗錢把她養大，現在她用血汗錢包紅包孝敬你，這也是剛好而已」、「她從小也花了不少你的血汗錢啊～別怕」、「你付的學費，也是你的血汗錢啊」。

父親節 紅包

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