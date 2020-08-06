吃到飽餐廳聽到「這個吃超飽」 回頭見2歲女兒：老闆會哭死

吃到飽餐廳食材多元豐富、份量十足，是不少人聚餐首選之一，然而有網友表示，這天從吃到飽餐廳走出來，忽然聽到等位客人說「喔！這個吃超飽的」，結果回頭一看發現女兒的肚子說明一切，照片在網上曝光，引來2.1萬人笑瘋直呼「老闆在廚房後面痛哭」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文寫道，自己帶家人去吃到飽餐廳，結果準備離開時聽到等位客人說「這個吃超飽」，好奇心驅使下轉頭一看，沒想到嘴角忍不住失守，因為被談論的對象正是自己2歲的女兒。畫面中可見，妹妹挺著鼓鼓的肚子，彷彿裝了一顆籃球，完美詮釋吃到飽模樣，原PO笑說「女兒2歲免費結果吃超多，老闆看到應該會很傷心」。

貼文掀起網友們的熱議，「小小年紀就是吃貨一枚」、「2歲戰力十足」、「裡面是裝氣球嗎？」、「食材應該不錯，小孩不會騙人，老闆應該要請妹妹代言」、「大胃女王是妳？」、「因為你女兒，餐廳老闆下修免費的年齡至6個月以下」、「老闆表示後悔」、「老闆虧本哭死」。