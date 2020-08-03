父出絕招「2兒排排站」秒安靜 網超羨慕報名：我也要

暑假到了，小朋友們不必去上學，卻成為許多家長的夢魘，有網友分享讓孩子安靜的「妙招」，他表示，「花一點小錢能讓你安靜一個小時」，並PO出超可愛的照片，讓其他網友大讚「這種教育不錯，也是一種運動」，還有人羨慕報名「我也要」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示，「花一點小錢能讓你安靜一個小時，一個小時錢沒掉就是你的」，只見照片中兩個小男孩排排站，成稍息站姿，以額頭貼著牆壁，中間隔著一張千元大鈔，十分安靜不好動，且兩個小男孩都身穿黑衣牛仔褲，做著一樣動作，景象相當可愛。

有趣妙招引來1.5萬人按讚朝聖，網友留言「感覺兒子可愛」、「這種教育不錯」、「也是不錯的運動啊」、「符合勞基法，只是沒有勞保而已」、「好可愛」。

許多網友則直言「時薪太高了」、「兒：爸 我每天可以安靜個10小時，拜託直接付一年份！」、「我需要你幫忙，請讓我安靜，謝謝」、「一小時一千好賺 ！我可以吵半天賺四千」、「可見...能用錢解決的都不是問題！」、「以後常常吵著要貼壁罰站」。

還有網友試算，「每次一吵一小時就有一千，三十天就月入3萬了，真好！每天還上班一小時而已」、「長大後：我小時候時薪就1000了！站著而已什麼都不用做！你現在叫我做東做西，時薪不到我小時候的一半？！這樣對嗎？」