銅板價回不去了！「60vs.250元」2扭蛋機台價差逾4倍

扭蛋玩具在日本蔚為風潮，傳至台灣後也深受國人喜愛，過去扭蛋機台價格便宜，幾乎都是銅板價就可轉，不過經過幾年時間，物價上漲，連扭蛋價格都漲了，有網友貼出一張對比照，一邊是60元的扭蛋，另一邊則是250元的扭蛋，價差4.2倍，網友表示，雖然價格上漲，許多扭蛋品質卻未增反降。

有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張對比圖，只見兩邊都是扭蛋機台，左邊寫著「投入6個10元硬幣」，右邊則是寫著「投入5個50元硬幣」，扭蛋玩具再也不是銅板價的小確幸，圖上文字寫著「以前，覺得60元好貴。現在，60元便宜到不行！」

該網友直言，「可是我還是覺得60元好貴……」，想不到如今扭蛋已要價250元，價差達4.2倍，讓他感到非常衝擊。

其他網友也感同身受，留言「以前只要30元就有好貨的啊」、「小孩隨便看都150起跳」、「現在扭蛋價真的……唉」、「250元真的好貴」。也有人表示，雖然價格上漲，內容物品質卻沒有跟著提升，留言「貴不貴其次，品質越來越糟才悲劇」、「越來越貴……有些打開塗裝讓人傻眼」。