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全世界只有台灣產愛玉？網友震驚：長知識，應該印鈔票上

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄山區是全台愛玉最大宗產地，愛玉有公樹與母樹之分，果型也不一樣。記者徐白櫻／攝影
高雄山區是全台愛玉最大宗產地，愛玉有公樹與母樹之分，果型也不一樣。記者徐白櫻／攝影

擁有美食王國之稱的台灣，竟然也有著世界唯一的特產，有網友指出夏日消暑聖品之一的愛玉，全世界竟然只有台灣有生產，讓一名網友相當震驚發文，而此文一出也引來許多網友的討論。

一名網友在「Ptt 八卦板」發文分享愛玉的吃法，像是加入糖水、檸檬和蜂蜜調味更有加分作用，吃起來十分美味，不過原po也指出，「愛玉全世界只有台灣有產，好像是什麼愛玉小蜂的關係，飛不到其它國家就死了」，讓他相當震驚發文分享。

文章一出網友也非常驚訝的直言長知識，「真假！從小吃到大的東西竟然是臺灣特有」、「增加知識了，居然台灣特有種，應該印在鈔票上」、「震撼彈！立刻買個一頓來吃」。

台灣確實是愛玉唯一的產地，由於種植愛玉子的生態相當獨特，它的公果需仰賴有1億年歷史的膜赤目愛玉小蜂授粉，而愛玉小蜂對環境極為敏感，若有一點菸味或蚊香就足以致命，加上無法飛越台灣海峽中線，才因此造就台灣成為愛玉子唯一產地。

蜂蜜 愛玉小蜂

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