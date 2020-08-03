全世界只有台灣產愛玉？網友震驚：長知識，應該印鈔票上

擁有美食王國之稱的台灣，竟然也有著世界唯一的特產，有網友指出夏日消暑聖品之一的愛玉，全世界竟然只有台灣有生產，讓一名網友相當震驚發文，而此文一出也引來許多網友的討論。

一名網友在「Ptt 八卦板」發文分享愛玉的吃法，像是加入糖水、檸檬和蜂蜜調味更有加分作用，吃起來十分美味，不過原po也指出，「愛玉全世界只有台灣有產，好像是什麼愛玉小蜂的關係，飛不到其它國家就死了」，讓他相當震驚發文分享。

文章一出網友也非常驚訝的直言長知識，「真假！從小吃到大的東西竟然是臺灣特有」、「增加知識了，居然台灣特有種，應該印在鈔票上」、「震撼彈！立刻買個一頓來吃」。

台灣確實是愛玉唯一的產地，由於種植愛玉子的生態相當獨特，它的公果需仰賴有1億年歷史的膜赤目愛玉小蜂授粉，而愛玉小蜂對環境極為敏感，若有一點菸味或蚊香就足以致命，加上無法飛越台灣海峽中線，才因此造就台灣成為愛玉子唯一產地。