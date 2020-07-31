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他帶好友大頭照同遊嘉明湖 真相曝光讓網友笑翻：還我眼淚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友因為居家隔離無法去爬嘉明湖，好友想出妙招帶他的大頭照一起去，沒想到照片曝光後笑翻許多人。 圖／翻攝自爆廢公社
一名網友因為居家隔離無法去爬嘉明湖，好友想出妙招帶他的大頭照一起去，沒想到照片曝光後笑翻許多人。 圖／翻攝自爆廢公社

台灣好山好水好風景，位在台東縣的嘉明湖因為湖水顏色深藍如寶石，景色優美，被登山界稱為「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」，是近年來著名的登山景點。一名網友因為居家隔離，無法和好友一同出遊欣賞嘉明湖，沒想到對方竟然帶著他的照片一起去，只不過捧照片合照的樣子卻讓網友看了笑翻，誤以為發生了什麼事，還有人笑罵說「還我眼淚」。

這名網友在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，並寫道最近發現大家都在爬嘉明湖，而好友也要去，但因為自己居家隔離的關係無法一同前往，沒想到友人竟然想出一個妙招，就是帶著原PO的照片去，並且拍照傳給他看。

只見友人拿著A4大小的原PO大頭照，然後放在胸前一起與嘉明湖合拍，原PO說「謝謝好朋友帶著我一起去看嘉明湖日出，日出真的很漂亮，謝謝好朋友幫忙圓夢」，文末還註明「我還平安健康活著」，搞笑又讓人容易誤會的照片也吸引了逾萬名網友按讚。

許多人搞笑的說「真是好朋友啊」、「這絕對是好朋友」、「不要玩朋友」、「本來要哭了，眼淚收回」、「去就去，幹嘛放大照片還加框」、「我以為是個要騙眼淚的故事」、「哈哈哈…這照片母湯」、「感覺怪怪的」、「你是不是得罪了他？」、「你們有事嗎？叫他到了直接打視訊電話給你不就好了」、「多年前我也帶我同事（照片）去環過島」。

還有網友留言歪樓寫道「後面的坑都挖好了，看好時辰就能…」、「我差點留R.I.P」、「差點回節哀順變」、「差點要喊獻花獻果了」、「有這種朋友真好，回來一定要擺一桌請他，人不用來放照片就好」、「朋友差個相框，用相框照片比較不會壞」、「要帶支香去，遙遠的他才會知道」。

爆廢公社 嘉明湖

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