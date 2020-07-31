友人嗨炫木製浴缸 網見照笑翻：蓋子去哪了？
有些人洗完澡後喜歡「泡一下」，覺得非常舒服，有人更特別愛用木製浴桶，一邊泡澡一邊享受木頭香氣。近期有網友在臉書社團「爆笑2公社」內分享朋友的浴缸，並困惑表示「我總感覺缺少什麼……」，結果網友見圖大笑，一致認為：「這個浴缸躺幾輩子都行」。
只見照片中有一原木色的長方形木桶放置在浴室角落，水已裝滿約三分之一，顯然木桶主人想將它當作浴缸使用，同時更自豪地分享給原PO，然而原PO卻對這張照片有其他想法，將之分享到社團中表示「朋友的浴缸，我總感覺缺少什麼」，讓大家一起發揮想像力。
網友們集體被照片中「別具特色」的浴缸笑翻，一致表示超像棺材，紛紛笑問「蓋子去哪了」、「厝頂咧」、「裡面忘了鋪金紙」、「少了枕頭壽被」、「缺四個黑人」、「少了個忘記呼吸的朋友」。還有人直接喊「子孫代代出狀元哦」、「子孫有伍u好某？伍喔！」、「音樂放下去，大家抬起來」、「這個棺材躺幾輩子都行」、「這是風水學，見官發財…不過少了馬桶，時（屎）來運轉」、「本來可以很時尚的，怎麼樓主朋友可以拍成這樣」。
還有眼尖的網友發現照片中飄著透明物，好奇詢問「水上飄著的是什麼」、「裡面那是冰塊嗎」，更發現這款木製浴缸似乎沒有放水孔，「這水要怎麼放啊？裡面的冰塊要幹嘛」、「這個感覺沒辦法放水耶」。
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