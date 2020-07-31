國防部開辦幼兒園 網友搞笑：注意！注意還動啊

為了招募志願役官兵，並且讓軍人安心服役，國防部與台北市政府合作開辦「非營利幼兒園」，招生212員，即將在8月3日開學，消息一出吸引許多人關注，網路上更有許多人打趣地把小朋友的學校教育和軍中訓練聯想在一起，許多歪樓的搞笑留言讓人看了噴飯。

這座位於中山區的「國防部大直非營利幼兒園」內部空間規劃共2層樓，計有教室8間、辦公室、健康中心、廚房、親子閱讀區、多功能活動空間等，並將三軍娃娃、船艦、飛機等全民國防教育元素融入設計規劃，將招生212人，班別為2歲專班2班、3至5歲混齡班6班，每個月收費3500元，國防部還擇定全國7縣市、8個營區，將擴大設立幼兒園，未來提供有托育需求的官兵申請。

消息一出引起許多網友好奇，「從幼稚園開始募兵」、「黃埔幼兒園一期，比正期生還正期」、「可能剛進去就要學自己換尿布吧」、「培育下一代鋼彈駕駛不能等」、「幼稚園吃國軍伙房？」、「要看莒光園地嗎？」、「要站哨嗎？」、「主打軍事化訓練」。

還有人搞笑的模仿軍中訓練的口吻來形容幼兒園教育，「坐不會好好坐是不是？等等叫你用站的玩溜滑梯」、「伏地挺身預備」、「進餐廳：親～愛～精～誠～！」、「老師：所以勒？怪我囉？」、「注意！注意還動啊」、「腰挺直，碗就口」。

雖然多數人都以搞笑角度來看待，但也有網友理性的認為「我覺得應該還是普通的幼稚園，只是國防部有贊助，然後可能有簽約，就是之後這小孩國小畢業會優先去甄選中正預校國中部，然後中正預校高中部畢業後，18歲要當志願役士兵4年或繼續往上唸軍校之類的，我猜的啦」、「這麼小就決定未來不對吧，應該只是軍人子女會有優惠」、「我覺得也不錯啊，如果真的能一路直升上去，對於家裡經濟什麼的都不錯啊」。