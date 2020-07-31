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「新竹花生醬」超香眾人一致讚爆 網分享超邪惡隱藏版吃法

聯合新聞網 / 綜合報導
新竹名產除了米粉、貢丸之外還有花生醬。 圖/ingimage
新竹名產除了米粉、貢丸之外還有花生醬。 圖/ingimage

新竹雖然一直被稱為美食沙漠，不過倒有不少知名名產，除了眾人皆知的米粉、貢丸外，花生醬也赫赫有名。然而一般人吃花生醬通常只想得到配吐司，但還有沒有別的搭配方式可以襯托出花生醬的美味呢？網友們還真有「獨門吃法」。

有位網友在PTT八卦板表示自己買了新竹有名伴手禮「花生醬」，「我選無糖的，超級香超級好吃。」可是卻擔心用不完，於是問「所以花生醬有沒有除了塗麵包以外的用法啊？」

網友提供的吃法五花八門，「塗在煎好的牛排肉上」、「配焢肉也不錯」、「花生醬牛肉漢堡讚讚讚」、「任何餅乾都很搭，蘇打餅、蛋捲、方塊酥、饅頭、銀絲捲，最近嘗試拿花生醬來拌乾麵」、「混芝麻醬，拌涼麵」、「夏天可以剉冰加花生醬」、「配OREO啊！」、「這個的確好吃，我會拿來跟芝麻醬一起拌關廟麵吃」。

甚至有網友表示「直接吃也好吃」，「我會拿湯匙直接挖來吃」、「不怕麻煩可以花生醬裹粉油炸，嚐嚐被滾燙花生醬口爆的滋味」。其他網友對這款花生醬也讚不絕口，「包裝簡單但真的好吃」、「好吃！新竹同事帶來覺得不錯。」

新竹 伴手禮 PTT

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