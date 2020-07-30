挑戰「台灣切西瓜」路線難度高？ 網友一看腿軟：比環島累

許多民眾都曾經熱血過一回，以鐵馬、搭火車等形式環島過，但鮮少人曾經以「南北直線」切西瓜的路線體驗過直線環台。有網友近期發文，表示看到有臉書好友分享以「台灣切西瓜」貫通南北路線的方式完成另類環台，看路線就感到很困難，而貼文一出後，不少網友也分享經驗，並表示這比環島還要累人。

原PO在「mobile01」發文，表示「今日在Facebook上看到臉友分享的『台灣切西瓜』貫通台灣南北的路線，這看起來很硬啊」，只見原PO分享的路線圖，該路線一路從台灣最北端行經太魯閣國家公園、玉山國家公園，最後抵達台灣最南端，一路上以山路居多。

而貼文一出後，網友則紛紛留言，「有一半的路段是蜿蜒的山路，感覺總路程和環島差不多聚離了，開這種山路比環島一圈還累」、「騎機車不知道有沒有辦法成功」、「路一直彎感覺超累，很難想像如果是從富貴角一路開到鵝鑾鼻會有多累」、「沿路不知有沒有加油站，會不會開到一半沒油呀」、「抱歉，我放棄，這樣從頭到尾也太辛苦了吧」。

其中有不少網友已體驗過，並分享其經驗，「之前挑戰過幾次，都是難忘的回憶，有時間絕對值得一遊」、「年輕的時候跟老婆曾經騎CB900走類似的路線，沿途景點都有去玩，到墾丁後又繞南迴從花東回台北，共計三天，對屁股跟腰是很大的挑戰」、「小弟我用37小時，騎機車來回切過了」、「我今天5月初才騎過，24H不過我是從南騎到北，半夜騎，要注意加油站，要先算好」。