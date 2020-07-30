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沒抽到客庄券怒刪LINE好友？網笑封：單日被封鎖率最高的帳號

聯合新聞網 / 綜合報導
沒抽到客庄券，網友迅速封鎖相關帳號。 圖／翻攝自爆廢公社
沒抽到客庄券，網友迅速封鎖相關帳號。 圖／翻攝自爆廢公社

為振興經濟，除了振興三倍券與國旅安心旅遊補助，政府再加碼農遊券、藝Fun券、動滋券、客庄券等四種不同產業補助，從7月中開始造就全民抽抽抽的風潮。其中最難中獎的「客庄券」於昨（29日）開出，由於中獎率太低僅4%，被網友笑稱「真的很客家」，更有人不少人表示「已封鎖客委會LINE帳號」。

由於客家委員會推出的「浪漫客庄遊電子旅遊券」是透過社群軟體LINE登記抽獎，不少人為了參加抽獎加入客委會官方帳號。不過由於客委會表示，政府資源有限已無法再加碼，登記的358萬5310人中只有14萬人中獎，僅4%中獎率，堪稱史上最難中。

極低的中獎率也讓社群軟體在抽獎結束後出現封鎖潮，甚至有網友在臉書發問「有多少人沒抽中而封鎖它」，引來大批民眾表示「我就是」、「封+1」、「刪」、「封鎖+刪除」、「沒中，就沒有留下的必要」、「封鎖了，因為沒抽中已經很啊雜了通知還一堆超煩」、「當時還需要加入二個客家APP呢！剛剛二個都封鎖」、「謝謝你提醒我，馬上封」，還被網友封為「單日被封鎖率最高的帳號沒有之一」。

還有網友直接傳訊表示不爽，但也有人表示不會封鎖，「沒刪除，可能之後還有活動也說不定」。

沒抽到客庄券，網友迅速封鎖相關帳號。 圖／翻攝自爆廢公社
沒抽到客庄券，網友迅速封鎖相關帳號。 圖／翻攝自爆廢公社

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