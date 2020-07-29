超商店員擺「神龍」引網路大讚 去年是擺日本知名景點

在台灣的便利商店普及度高，且店內販售種類多樣化，成為許多人居家生活的好鄰居。而近期有位網友分享在便利商店的禮品區，看到店員利用鋁箔包飲料，製作出一隻神龍，排列出「飛龍在天」的模樣，並在四周圍出一個擂台，重現了經典漫畫「七龍珠」的天下第一武道大會會場，以及收集七顆龍珠後叫出神龍許願的場景，讓原PO驚呼「被小7耽誤的美術設計」。

原PO於28日在「爆廢公社」上發文分享，並表示「在小7修煉就可以召喚神龍嗎」。根據「ETtoday新聞雲」報導，該神龍的身體是使用冷氣風管製作而成，再貼上鋁箔包裝做裝飾，最後在地上放上棉花，試圖營造雲霧繚繞的感覺。而製作者本身就對於美術設計有興趣，便使用店內的商品做設計，耗時一週後完成。

此文一出，便收到近萬個按讚數，網友們紛紛表示「被小七耽誤的藝術家」、「可以變成打卡地點」、「想許願」、「比主題便利商店吸引我」、「鋁箔包怎麼做出旋轉的龍身啊⋯也太神奇」、「超想朝聖啊」、「外國人來台又要驚嘆了」、「現在的店員都好18般武藝，真厲害」。

但也有網友發問「為啥要弄成這樣？不會被店長罵嗎？」，對此則有人回覆表示「每年接近中元節好像都會特別布置」、「去年是擺出日本的『雷門』」、「這動手製作的人，真是太有才了」。更有網友開玩笑建議，「前面再放個水桶就可以收集硬幣了」、「會成為新朝聖地點」，就有網友回文點出朝聖地點為新北市永和區某超商。