有人要認養嗎？買蛋回家忘記煮 10天後竟孵出一窩小鵪鶉

一般民眾從超市買回家中煮的雞蛋都是未受精蛋，因此幾乎不可能孵出小雞。然而鵪鶉可能就不一樣了，有網友表示日前買了一盒鵪鶉蛋回家中，放了十多天忘記煮，竟然真的孵出20隻活生生的小鵪鶉！嚇得網友不知道該怎麼辦，急po文求助。

網友家中的鵪鶉蛋。圖擷自 臉書社團「西螺囝仔(Xiluo)」

網友在臉書社團「西螺囝仔」PO文，表示他家人10多天前買了一盒鵪鶉蛋，沒想到放太久忘記煮，等到發現時竟已經孵出20隻小鵪鶉了！第一次遇到這種狀況的網友只好暫時將小鵪鶉安置在鋪著布的保麗龍箱中，並且餵一些水和飼料，但還是不知未來該如何是好，急忙po文求助，「請問有人要認養嗎？該怎麼處理比較好？」

網友見此紛紛大喊神奇，也有網友認為「好可愛」、「好療癒」。還有網友開玩笑表示，「把他們養大然後在把他們吃掉。疑？」、「把牠們養大，就有吃不完的鵪鶉蛋」、「養大，讓他們生蛋！」

文章網友轉載到ptt，也引起網友質疑，「怎麼會買到受精卵？」、「細思極恐」。對此，有網友表示，「當然會受精好嗎，鵪鶉養殖幾乎沒有公母分養的」、「鵪鶉公母難分，所以有漏網之魚或乾脆不分」。不過一般超市的雞蛋幾乎不會有這種問題，因此民眾可放心食用。