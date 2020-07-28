阿嬤教孫英文讀音用「注音」輔助 網讚：寫得出來很強

許多雙薪家庭的父母時常會因為工作繁忙而無法照顧小孩，因此就會托給孩子的阿公阿嬤照顧，然而將孩子交給長輩帶後，也會因為教養等方式不同，而鬧出不少笑話。對此，昨（27）日就有一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，自己的小孩平時就給阿嬤照顧，為了教孫子英文單字，阿嬤竟然用「注音」手抄英文單字的讀音，原PO看到後不禁開玩笑直呼「看完我都哭了」。

原PO在文中表示，母親為了教孫子英文，很用心的將各種英文單字的發音用「注音符號」寫在單字旁邊，以幫助孫子閱讀。從原PO貼出的照片中可看見，白紙上共有31個英文單字，除了有英文單字的中文外，一旁還有用「注音符號」標示的讀音，分別有「蘋果（apple） ㄚ ㄆㄛˋ」、「糖果（candy） ㄎㄧㄢ ㄉㄧˋ」、「花園（garden） ㄍㄚ ㄉㄣˋ」、「玫瑰花（flower） ㄏㄨ ㄌㄠ ㄦ 」、「獅子（lion） ㄌㄞˇ ㄣ」、「果凍（jelly） ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ」等好幾種「台式英語讀法」。

其中也有幾個讓人哭笑不得的讀音寫法，「兔子（rabbit）ㄌㄨㄚ ㄅㄟ ㄐㄩˋ」、「音樂（music）ㄇㄧㄡ ㄖㄟˋ」、「電話（cellphone）ㄙㄛ ㄨㄛ」、「窗戶（window） ㄩㄣ ㄉㄡˋ」，這種特殊讀音寫法，讓原PO忍不住說「雖然很用心，可是我看完都哭了」。

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言大讚阿嬤很用心「ㄏㄨ ㄌㄠ ㄦ 戳到我笑點了」、「阿嬤也太用心」、「雖然電話和兔子寫得怪怪的，不過阿嬤真的很用心，活到老學到老」、「這個阿嬤很棒欸，真的很認真跟孫子一起長大」、「這是台灣『狗語式』的英文」、「能寫得出來也算很厲害欸」、「阿嬤也一起學習了」、「阿嬤這樣真的很強了」。

也有不少網友回憶自己學生時期也會這樣學英文，「我讀書時也會這樣記單字，因為有些單字的讀音太難記了」、「國中時照這樣讀的同學，後來留美拿到英文教育學博士」、「這樣其實在小時後學簡單的單字可以用，但如果是國高中還是用KK英標比較好」、「其實注音符號真的滿好用的，除了可以輔助英文讀音外，台語也可以」。